هيونداي النترا HD تسجل ارتفاعاً جديداً

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، عشبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة أسعار لسيارات هيونداي يتم العمل بها بدايةً من اليوم، وشهدت القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، استمرار غياب جميع طرازات سيارات هيونداي المستوردة، وزيادة أسعار السيارتين المجمعتين محلياً "أكسنت RP، والنترا HD".

وبحسب القائمة فإني السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 المجمعة محلياً تتوافر حالياً بفئة واحدة من التجهيزات فقط "الأعلى تجهيزاً".



سعر هيونداي إلنترا HD موديل 2024

وأصبح سعر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة المعلنة اليوم يقدر ب890 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً لفئة السيارات السيدان، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة من مجموعة جي بي غبور أوتو، فإن السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت السيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 16 بوصة، ونظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، ووسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية".