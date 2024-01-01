"تموين أسيوط" يضبط 1200 زجاجة زيت طعام مدعمة بالقوصية

في إطار جهود مديرية التموين بمحافظة أسيوط للحد من ظاهرة التهريب والاتجار غير المشروع في المواد الغذائية الأساسية. ويعد زيت الطعام من أهم المنتجات الغذائية التي يتم تهريبها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التموين للمواطنين بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تموين أسيوط تضبط 100 كرتونة زيت طعام

تمكنت إدارة التموين في محافظة أسيوط، بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين في أسيوط، بالتعاون مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين في أسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين في أسيوط، ومأموري الضبط القضائي في إدارة التموين بالقوصية، من ضبط شخص يقود سيارة نصف نقل محملة بمائة كرتونة زيت طعام، وكل كرتونة تحتوي على اثنتا عشرة زجاجة، بإجمالي 1200 زجاجة زيت طعام، وقد قام بجمعها بهدف بيعها في السوق السوداء والحصول على ربح منها.

جانب من المضبوطات

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن حملة مكافحة التهريب والقبض على الأشخاص الذين يتاجرون بالمواد الغذائية المدعومة تمثل أحد الأولويات لمديرية التموين بمحافظة أسيوط بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين.

وأضاف حماد بأنه تم التحفظ على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، وإحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه والتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة ضده ويعد ضبط هذه الكمية الكبيرة من زيت الطعام التي يتم جمعها بغرض بيعها في السوق السوداء دليلا قويا على تحقيق نجاح الجهود المبذولة.

وأشار حماد إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من العمل الدائم والمستمر لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلكين والمواطنين في الحصول على السلع الضرورية بأسعار معقولة.

جانب من المضبوطات

وأوضح حماد بأن هذه العملية تأتي ضمن جهود المديرية في مكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وأشار حماد إلى أن زيت كوكي هو من المنتجات ذات الاستهلاك العالي في المحافظة، وبالتالي فإن زيادة توافره بالأسواق ستضمن تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة دون اللجوء إلى السوق السوداء.

وأشاد حماد بالجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والضبط القضائي في ضبط المخالفات التموينية ومكافحة الاحتكار، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ستستمر لضمان استقرار الأسواق وتوافر المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

كما أكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن المديرية والجهات الأمنية ستستمر في زيادة جهودها للحد من ظاهرة التهريب وغلاء المواد الغذائية في السوق السوداء. بالإضافة إلى ضبط المتهمين، ينبغي عليهم تفعيل الحملات التوعوية وتقديم الدعم المعنوي والمادي للمزارعين والمنتجين المحليين لتعزيز إنتاجية السلع الغذائية المحلية وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط بأنه من المهم أن يعمل الجميع معًا لمحاربة هذه الظاهرة الضارة وضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة لكل المواطنين. يجب أن تستمر الحملات الأمنية والتفتيشية بشكل منتظم وصارم لضبط المتهمين ومحاسبتهم ومنع انتشار السوق السوداء.

جانب من المضبوطات

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط بأنه يجب على المواطنين أيضًا الإبلاغ عن أي حالة اشتباه في التلاعب أو التهريب للجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة. تعتبر تلك المبادرة الشخصية مسؤولية مجتمعية يجب على الجميع العمل بها من أجل مكافحة هذه الجريمة وضمان الجودة والتوفر المستدام للمواد الغذائية الأساسية.

ويأمل المحاسب ممدوح حماد وجميع الجهات المعنية في أسيوط أن تستمر هذه الجهود وتكثف لمكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسواق، وتضمن توافر المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين في المحافظة.