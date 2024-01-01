رددها الأن.. دعاء السنة الجديدة 2024 "اللهم التوبة النصوح في العام الجديد بدون معاصي"

لا يرد القضاء إلا الدعاء.. اللهم التوبة النصوح في العام الجديد بدون معاصي

في أول أيام السنة الجديدة 2024 اليوم الإثنين، يبدأ المواطنين باستقبال العام الجديد بباقة من الأدعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر"، فالدعاء بصلاح الحال ورفع البلاء وخير الأقدار والسلامة من الشر وموت الغفلة والشفاء من المرض، كلها أدعية تمنع كثير من البلاءات إن استجاب الله تعالى لها.

دعاء للسنة الجديدة 2024.. من أكثر التريندات الأكثر بحثًا خلال الساعات القليلة الماضية، كما أن الدعاء يمنع الكثير من البلاءات وخاسر من لا يدعو لنفسه أو يحرص على الدعاء لغيره واغتنام أوقات الاستجابة للتضرع إلى الله تعالى والإلحاح عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.

اللهم اجعل السنة القادمة 2024 سنة خَيرٍ وجَبرٍ وتحقيقٍ لكل ما نتمنَّى

يا رب اجعل العام الجديد عام خير ورزق وسعادة ورحمة

يا رب لا تخيب لنا في العام الجديد أمر ولا تضيق لنا صدر ولا ترد لنا دعاء يا رب العالمين أمين أمين

يا رب أجعل هذا العام سنة جديدة بدون أزمات

يا ربُ اكتـب لنآ الخيـر في هذه السنة الجديدة

اللهم في هذا العام يسر أمورنا واختم لنا عامنا بالمغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب

اللهم اجعل السنه الجديدة سنة تغاث فيها قلوبنا بالرضا

اللهم غيثًا من المسرات اللهم عامًا مليئًا بتحقيق الأمنيات وحالًا أفضل

اللهم التوبة النصوح في العام الجديد بدون معاصي

اللهم تقبل منا صالح الأعمال والدعاء

اللهم اجعل السنة الجديدة خالية من الأمراض

اللهم اجعل السنة الجديدة خاليه من الهموم

اللهم اجعل السنة الجديدة خاليه من الأوجاع

اللهم اجعل السنة الجديدة خير وسلام على كل الأمة الإسلامية

اللهم انصر اخواننا في غزة والسودان وسوريا وكل بقاع الأرض

اللهم أرحمنا وارحم من موتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يارب العالمين

اللهم في العام الجديد حبِّب خير خلقك فينا، ومن حوض نبيك اسقنا، وفي جنتك آوِنا، وبرحمتك احتوِينا، وأمنيتنا أعطنا، وبفضلك أغننا، ولطاعتك اهدنا، ومن عذاب النارِ احمنا، ومن شرِ كل حاسدٍ اكفنا.

اللهم إنها سنة جديدة أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحدًا غيرك، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلّا‌ في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني، فاحفظهُ لي من شر خلقك أجمعين

اللهم اغفر لي ولوالدي، ولمن أحببت، ولمن سكن قلبي، ولإ‌خوتي، يا من لا‌ تضيع عنده الودائع.

اللهم في العام الجديد آلف بين قلوبِنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجِنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحِش والفتن.

اللهم متعنا في العام الجديد بالصحة والعافية، وبارِك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، واشف مرضانا وتُب علينا إنك أنتَ التواب الرحيم.

في السنة الجديد أدعوك يارب أن تفتح لي باب الرزق فتعصمني من شرور خلقك بزوج صالح يؤانس وحدتي ويسعد قلبي.

اللهم أدعوك في العام الجديد 2024 توفيقًا في دراستي فلا أعود للهو عنها، اللهم دبر لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.