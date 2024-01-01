مرصد الأزهر: الاحتـلال يسعى لبسط السيادة الصـهيـونية على المسجد الأقصى

أكثر من 50 ألف مستـوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال عام 2023..

حمل عام 2023 بين طياته حلقات متتالية من التـد.نيس بحق المسجد الأقصى المبارك، من قبل عصابات ومنظمات جبل الهـيكل المزعوم، والتي تتلقى دعم غير محدود من سلطات الاحتلال الصـهيـونية، خاصة في عهد هذه الحكومة اليمينية المتـطرفة .

أشار مرصد الأزهر الى أبرز حلقات هذا التدنيس المستمر، هو اقتحام (50,098) ألف مستـوطن لباحات المسجد المبارك خلال العام المنقضي، تحت حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتـ..لال، ليكون ثاني أكثر الأعوام انتهاكًا للأقصى منذ احتـ..لال شرقي القدس عام 1967م، بينما كان عام 2022م هو أكثر الأعوام انتهـ..اكًا حيث سجل (51483) مقتحما.

تابع مرصد الأزهر سجل شهر أكتوبر من العام الماضي أكبر عدد من المقتحمين، حيث اقتحم خلاله أكثر من 8000 مستـوطن باحاته المباركة؛ مستغلين فترة الأعياد اليهـ..ودية.

سلّط مرصد الأزهر الضوء على أبرز الانتهـاكات الصـهيـونية طوال العام المُنصرم، والتي كان أبرزها، اقتحام قوات الاحتـلال للمسجد والاعتـداء على المصلين والمعتكفين بداخله وإجبارهم بالقوة على الخروج منه بهدف تمكين منظمات الهيكل والمستـوطنين المتطـرفين من اقتحامه احتفالًا بما يطلقون عليه "عيد الفـصح"، وكذلك ما أوردته المواقع العـ..برية من رصد ميزانيات ضخمة لتمويل مشروع يهدف إلى إزالة المانع الديني الذي يحول دون مشاركة الكثير من المستـوطنين في اقتـ..حام المسجد الأقصى، عبر تسهيل إجراءات عملية استيراد "خمس بقرات حمراء اللون"، لإحر.اق واحدة منهم على جبل الزيتون، ليتطهر بها ملايين الصـهاينة ويتمكنون بعدها من اقتـحام الأقصى دون مانع ديني، وفق التعاليم اليهـودية.

ساحات الأقصى المبارك



حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استغلال سلطات الاحتـلال انشغال العالم بالإبادة الجماعية والمجـازر الجماعية التي ينفذها الاحتـلال بقطاع غـزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويقوم في الوقت ذاته بتصعيد مساعيه الحثيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك، من خلال السماح للمزيد من المستـوطنين باقتحامه وحمايتهم



اشار مرصد الأزهر الى انه وفقا لأعداد المقتـحمين المذكورة خلال الأعوام السابقة، ومدى اتساع الانتهـاكات التي يتعرض الأقصى من قبل جماعات الهيكل المزعوم، يتبين أن الاحتـلال يسير بخطة ثابتة ومدروسة بغرض فرض أوضاع جديدة داخل الأقصى وتز.ييف الحقائق القائمة بالفعل، عبر إدخال الأدوات الدينية التو.ر.اتية، ونفخ البوق، وتقديم القرا.بين النباتية، والصلاة الجماعية داخل باحاته، وذلك للوصول إلى هدفهم المنشود بتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وبناء هيكلهم المزعوم في موقع مسجد قبة الصخرة.

شدد مرصدالأزهر على أن المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو حق للمسلمين وحدهم دون غيرهم، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطط صـ.هـ.يونية تستهدف تقسيم المسجد المبارك، أو فرض واقع جديد داخل ساحاته، معتبرًا أن ما يقوم به الاحتـلال بجانب ما يقوم به من إبا.دة جماعية وتهـ.جير لأبناء الشعب الفلسـ..طيني بقطاع غـ..زة- بكافة أذرعه اعتد.اءً صارخًا على الأمة الإسلامية، الأمر الذي من شأنه يوجِب اتخاذ موقف موحد وحازم يضع حدًا لتد.نيس المسجد الأقصى المُبارك، والحفاظ على أبناء الشعب الفلسـ..طيني