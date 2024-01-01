"اليونيسف" تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية
كررت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، دعواتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 22 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر، من بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتبت "اليونيسف" - في تغريدة على منصة "إكس"- : "نواصل الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار"، مستشهدة بصبي يبلغ من العمر 12 عامًا في غزة قال: "أفتقد الحياة التي كنت عليها قبل الحرب، عندما كنت أذهب إلى المدرسة وألتقي أصدقائي، وعندما كنت ألعب كرة القدم في الحي".