نائب المحافظ  يناقش  خطة وآلية العمل بعد توقيع النسخة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي









عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف اجتماعاً لمناقشة خطة وآلية العمل في المرحلة المقبلة ، بعد توقيع النسخة الثانية من وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، وذلك بحضور الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي طه عبد العزيز رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ببني سويف، الدكتور جمال عبد المطلب كلية آداب بني سويف الدكتور عماد جمعة _كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ ، ملامح وتفاصيل خطة العمل الخاصة بتقعيل بنود وثيقة توحيد جهود العمل الأولى ، بعد زيادة أعضاء الجمعيات والمؤسسات الموقعة على الوثيقة ،وإجراءات ومعايير تشكيل واختيار اللجان النوعية ، والتي تشمل الدعم الفني التطوع الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية دعم ذوي الهمم الدعم الأسرى، الدعم التعليمي الدعم التكافلي الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي

و أشار نائب المحافظ إلى توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ خطوات عملية لدعم جهود المجتمع المدني في كافة المجالات التنموية وذلك تحت مظلة هذه الوثيقة والتي تهدف في الأساس لتعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن السويفي ،من خلال توحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية تنموية مشتركة ، والعمل على تعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتبادل الخبرات لرفع كفائتها وقدرتها على العمل، وتحقيق النفع العام والشفافية في العلاقة بين كافة مؤسسات المجتمع المدني

b5139cd6-a57d-4f5c-a71b-e0c882997c3c