970 طالبا فى المراجعات المجانية للشهادة الإعدادية بسنورس

تابعت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بسنورس، بحضور عيسي محمود عثمان نقيب المعلمين بالفيوم و عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية وفتحي مناع مدير الشئون التنفيذية ومحسن إفكيرين مدير التعليم الاعدادي بسنورس والدكتور عمر صوفي موجة اول الدراسات الاجتماعية، والعلاقات العامة بالإدارة وفريق العمل المشرف على المراجعات .

شهدت القاعة إقبال كبير وملحوظ من الطلاب والطالبات، وطالبوا مسئولي التعليم بتكرار هذه المراجعات في الفصل الدراسي الثاني. حاضر اليوم في المحاضرة الأولي محمد متولي خبير مادة الرياضيات، وفي المحاضرة الثانية أحمد السيد، معلم الدراسات الاجتماعية، وبلغ عدد الطلاب 970 طالب ، ويرجع ذلك الي التنظيم الجيد وأداء المحاضرين أصحاب الكفاءات العلمية.

محاضرات فى جميع المواد

اكد عصام الدين نعيمي أن المراجعات تستمر في جميع المواد الدراسية علي مدار الأسبوع، بالإضافة إلي توزيع المذكرات مجاناً ، مشيراً أن الهدف من المراجعات هو تقديم خدمة لأهالي مركز سنورس وتخفيف العبء عن أولياء الأمور .

قدم عيسى عثمان نقيب المعلمين الشكر والتقدير الي مدير تعليم سنورس وفريق العمل والمعلمين المخلصين مشيراً أن المراجعات شهدت نخبة متميزة من المعلمين وفريق عمل مميز وذلك لظهور المراجعات بالشكل اللائق بإدارة سنورس التعليمية .

كما قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، شكر خاص للمعلمين المشاركين في المراجعات علي التعاون المثمر والدائم مع الإدارة من أجل أبنائنا الطلاب وحبنا في وطننا الغالي مصرنا الحبيبة.

وقامت وكيل الوزارة بتكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين ومنحهم درع التميز ، فى المحاضرات المجانية.

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