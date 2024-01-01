سلة صيد الدقى تهزم البنك الأهلي فى بطولة منطقة الجيزة

استطاع فريق 16سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق البنك الاهلى بنتيجة 30/59 فى المباراة التى جمعت الفريقين بنادى الشيخ زايد ضمن منافسات الدور النهائى لبطولة منطقة الجيزة.



تضم قائمة الفريق اللاعبات: چنا السيد عبد العزيز، چنى حازم، حبيبة معتز، حلا محمد، خديجة جمال حمزة ،دانية هاني، رودينة محمد، سلمى نور الدين، سما تامر، فريدة رامي، كرمة علاء، كنزي محمد، كنزي محمود، لارا عمرو، لقاء ابراهيم، ليلة حسام، ملك أحمد ابراهيم، ملك أحمد صادق، ندى احمد حسن، هلا محمد فوزي.



الجهاز الفني والاداري: محمود السداوي نائب رئيس الجهاز، عماد السيد مدير فني، عادل نجيب مدرب، هيثم نور الدين مخطط أحمال، الدكتورة أميرة يحيى طبيبة، أحمد الطاهر إداري ، احمد سيد خدمات معاونة، احمد عصام لجنة كرة السلة.