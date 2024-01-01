"الإنتاج الحربي" خلال عام 2023 .. دور فعال في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية بالدولة

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد، وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية، وفي ذات الوقت كان لها دورها الوطني في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما حرصت الوزارة خلال هذا العام على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

وخلال السطور التالية نرصد إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023، والتي تحققت فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى وإستحداث منتجات جديدة وزيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية به.

الإنتهاء من تنفيذ سبعة مشروعات حربية

خلال عام 2023 تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية وهي: توريد وتركيب عدد (2) فرن حث (6) طن لمسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة بشركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكى (1000) طن لكبس الحلقة وتأهيل مكبس (250) طن رأسي، وتطوير وحدة إنتاج الصلب بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير عدد (4) ماكينة قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة من خلال عدد (8) ماكينة CNC عدد (5) محاور وعدد (2) ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.

ومن أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2023 المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة.

وترجع أهمية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إلى كونه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية الذي يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، وبدأ تنظيم المعرض منذ عام 2018 بناءً على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، ).

ومن ناحية أخرى شهد معرض "إيديكس ٢٠٢٣" قيام "الإنتاج الحربي" بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية واتفاقية تعاون مع شركة "فيكتور" الروسية وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات إستراتيجية ذات مردود إيجابي.

وضم جناح وزارة الإنتاج الحربي عدد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي (٥٩) منتج، تم عرض عدد (٥٣) منتج منها بجناح الوزارة الداخلي وعدد (٦) منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج يعرض لأول مرة وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود عدد (5) جهات تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تم المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا ٢٠٠" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدّثة من "سينا 200" وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، كما تم عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

من ناحية أخرى تم خلال عام 2023 إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، كما تم تنفيذ عدد من البحوث خلال عام 2023 مثل تطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشامل

وخلال الفترة من (يناير 2023 حتى ديسمبر 2023) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية لصالح العديد من الوزارات والمحافظات والهيئات، ففي مجال إنتاج وسائل النقل والصناعات المغذية تم الانتهاء من تصنيع وتجميع عدد (100) شاسيه وتسليمهم لشركة MCV في إطار مشروع إنتاج الأتوبيس الترددى بالتعاون مع شركة MCV لصالح وزارة النقل، وفي إطار القيام بتنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تم تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد (377) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالى عدد (2265) أتوبيس.

وفيما يخص الصناعات المغذية لوسائل النقل تم إنتاج عدد (320) ألف طنبورة مقاسات وأنواع مختلفة وإنتاج عدد (1345) جنط بالإضافة إلى إنتاج عدد (45) مزلقان للسكك الحديدية وإنتاج عدد (620) ألف لقمة فرامل عربات وجرارات السكك الحديدية إضافةً إلى إنتاج عدد (20) ألف بطارية قدرات من 32 أمبير حتى 200 أمبير وكذا إنتاج كمية (135) ألف لتر مياه ردياتير.

المشاركة في توفير "حياة كريمة" للمواطنين

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ عدد (938) مشروع، وفي هذا الصدد تم الإنتهاء من عدد (21) مشــــروع بنسبـــــة تنفيـــذ 100% وجاري الإنتهاء من عدد (861) مشروع بنسبة تنفيذ أعلى من 70%، وعدد (56) مشروع بنسبة تنفيذ أقــل من 70%.

حيث يتم تنفيذ عدد (108) مشروع تطوير شبكات الصرف الصحى بنسبة تنفيذ تبلغ 88% وعدد (15) مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 50% وعدد (51) مشروع إنشاء/تطوير محطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 73%، إضافةً إلى عدد (30) مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 98% وعدد (16) مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تنفيذ 100% وعدد (41) مشروع معدات مراكز تجميع الألبان بنسبة تنفيذ 40% وعدد (6) مشروعات خاصة بتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بنسبة تنفيذ 90%.

أيضاً تم تأهيل وتبطين الترع بمسافة (200) كم، وتنفيذ عدد (8) مشروعات لتطوير أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 90% وكذا عدد (329) مشروع تأثيث وتجهيز مجمعات خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 90% وعدد (334) مشروع لإنشاء/تطوير وتوريد أجهزة ومعدات لوحدات بيطرية بنسبة تنفيذ تبلغ 75%.

المشاركة في مشروعات مصانع معالجة وتدوير المخالفات

في أبريل 2023 تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف Renergy Group Partners الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك" و"أوك القابضة"، ويعد هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وبالفعل تم إستلام أرض الموقع حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يومياً من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف.

وفي إطار خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والخاصة بمصانع تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود البديل (RDF) بمشاركة وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) تم الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة وتم الإنتهاء من تصميم خطيّ تدوير المخلفات (مصرى) "مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ساعة" ويتم إعتماد التصميمات حالياً من وزارة البيئة.

أيضاً في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة؛ تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.

ومع استمرار التركيز على خطة التطوير المستدام لعناصرها المادية والبشرية من المتوقع أن تستمر وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.