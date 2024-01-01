الإثنين 01 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

شرم الشيخ تتلألأ في احتفالات الكريسماس

شرم الشيخ
شرم الشيخ

حتي الساعات الأولي من صباح اليوم محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من الفنادق ويهنأ السائحين ببدء عام ميلادي جديد.

قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية مسائيه قام خلالها بالمرور علي عدد من الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومنطقة نبق السياحية، وتفقد مظاهر الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس وقدوم عام ميلادي جديد 2024.

وحرص المحافظ خلال الجولة التي استمرت منذ مساء أمس حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، علي تهنئة السائحين وجميع الزائرين للمدينة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وقدوم عام جديد.

وأثنى علي كافة الاستعدادات بالمدينة، التي شملت اعمال التجميل والنظافة والإنارة، كما اشاد بالقطاع السياحي  الذي أتم استعداداته لاستقبال الزائرين من كافة الجنسيات.
وتلألأت مدينة شرم الشيخ بالأنوار والإضاءات الجذابة منذ إطلاق أنوار سوهو سكوير أواخر نوفمبر الماضي، ثم باقي الفنادق والطرق والفنادق قبل نهاية العام 2023 ،

وأشاد الزائرين من مختلف الجنسيات بما شاهدوه من جمال وبهجة ونظافة بجميع أنحاء المدينة.

FB_IMG_1704109484426
FB_IMG_1704109484426
FB_IMG_1704109480751
FB_IMG_1704109480751
FB_IMG_1704109465956
FB_IMG_1704109465956
FB_IMG_1704109463275
FB_IMG_1704109463275
FB_IMG_1704109460520
FB_IMG_1704109460520
FB_IMG_1704109457820
FB_IMG_1704109457820
FB_IMG_1704109448397
FB_IMG_1704109448397
FB_IMG_1704109454967
FB_IMG_1704109454967
FB_IMG_1704109446290
FB_IMG_1704109446290
FB_IMG_1704109443853
FB_IMG_1704109443853
الجريدة الورقية