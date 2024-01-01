شرم الشيخ تتلألأ في احتفالات الكريسماس
حتي الساعات الأولي من صباح اليوم محافظ جنوب سيناء يتفقد عددا من الفنادق ويهنأ السائحين ببدء عام ميلادي جديد.
قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية مسائيه قام خلالها بالمرور علي عدد من الفنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ، ومنطقة نبق السياحية، وتفقد مظاهر الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسماس وقدوم عام ميلادي جديد 2024.
وحرص المحافظ خلال الجولة التي استمرت منذ مساء أمس حتي الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، علي تهنئة السائحين وجميع الزائرين للمدينة بمناسبة الاحتفال بالكريسماس وقدوم عام جديد.
وأثنى علي كافة الاستعدادات بالمدينة، التي شملت اعمال التجميل والنظافة والإنارة، كما اشاد بالقطاع السياحي الذي أتم استعداداته لاستقبال الزائرين من كافة الجنسيات.
وتلألأت مدينة شرم الشيخ بالأنوار والإضاءات الجذابة منذ إطلاق أنوار سوهو سكوير أواخر نوفمبر الماضي، ثم باقي الفنادق والطرق والفنادق قبل نهاية العام 2023 ،
وأشاد الزائرين من مختلف الجنسيات بما شاهدوه من جمال وبهجة ونظافة بجميع أنحاء المدينة.
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