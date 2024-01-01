موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. يبحث العديد من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد إجازة نصف العام بعدما بدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر الماضي.



امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية يوم 4 يناير حتى يوم 25 يناير الجاري.

إجازة نصف العام الدراسي

وبالتالي فإن إجازة نصف العام 2024 في مصر للمدارس والجامعات سيكون يوم السبت 27 يناير 2024، على أن تستمر لمدة أسبوعين، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير وينتهي يوم 6 يونيو 2024.

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024م،

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

وقد وجهت مديريات التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمدارس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أي أعراض مرضية على أحد يُعرض على الزائرة الصحية.

وأكدت المديريات، في خطابها للإدارات التعليمية أنه حرصًا على الطلاب من الأمراض المعدية فإن غرف العزل في المدارس مجهزة لاستقبال أي حالات لديها نزلات برد أو ارتفاع في درجات الحرارة، كإجراء مؤقت بحضور الزائرة الصحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطالب لأي حالة إعياء لضمان سلامته وسلامة باقي الطلاب.