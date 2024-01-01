تعرف علي إنجازات مدينة القرين بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القرين خلال عام 2023م، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهدت مدينة القرين عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

قامت رئاسة المدينة بشن حملات يومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه بمعدل ٤٠ طن يوميا بإستخدام معدات مجلس المدينة بمعدل ١٤.٤٠٠ طن سنوياً، وتم تحرير ۱۸ محضر بيئة ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وللإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن..

تم تجميل مدخل المدينة من ناحية مدرسة الصنايع بتركيب بلاط الإنترلوك و عمل 8 تندات لراحة المواطنين و ٢ نافورة بإجمالي مبلغ مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لهذا العام ، كما تم تجميل الأرصفة ودهان البلدورات وكذلك دهان البوابات على مداخل المدينة ودهان أعمدة الإنارة ووضع أسلاك السريا عليها بألوان مختلفة.

ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين..

تم تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بمدينة القرين و توصيل الغاز للمنازل بنسبة 90% فضلاً عن رصف شوارع الديار الشامية من ناحية أولاد زيد والرفاعية بمبلغ مليون و800 الف جنيه ، كما تم تركيب تندات بالحملة الميكانيكية للحفاظ على المعدات بمبلغ 3 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024 م .

بالإضافة إلي تطوير منظومة الإنارة ورفع كفاءة الأعمدة بشوارع المدينة بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لهذا العام ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال توسعة بمحطة المياه النقالي بتكلفة ٣٢ مليون جنيه.

و قامت رئاسة المدينة باستخراج ۱۳ رخصة مبانى بالمدينة وتوابعها و الإنتهاء من عدد ۳۸۰ متغير مكاني واستصدار ٦٩ رخصة وتم تحرير عدد ۲۸ محضر إشغال ضد المخالفين ، واستصدار ۱۸۲ رخصة اعلانات ، كما قامت رئاسة المدينة بالرد على الشكاوى الوارده من المواطنين بواقع ٦١١ شكوى بنسبة تنفيذ ١٠٠%.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بجهود الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية فى التفتيش على 228 منشأة صناعية ، وفحص عدد 3299 سيارة ، وتحرير عدد 538 محضر حرق مخلفات زراعية ، وتنفيذ عدد 770 نشاط توعى وتقييم 1452 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وفحص عدد 125 شكوى بيئية.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام2023 م تمثلت في التالي:

التفتيش على (228) منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وتحقيقاً للتنمية المستدامة، وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد ( 1452 ) نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ونشر الوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب - المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية - طلبة المدارس والجامعات ) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة – الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 770 نشاط توعوى ما بين (ندوات توعوية - ورش عمل - حملات توعية ).

وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..).

وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء..

تم تنفيذ (45) حملة لفحص عوادم السيارات بمركزى بلبيس والزقازيق وتم فحص عدد 1089 سيارة تعمل بالبنزين حيث تبين مطابقة عدد 1068 سيارة ومخالفة عدد 21 سيارات ، كما تم فحص عدد 2210 سيارة تعمل بالسولار حيث تبين مطابقة عدد 1730 سيارة ومخالفة عدد 480 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل برقم ٩ لسنة ٢٠٠٩.

كما تم تكثيف حملات المرور بنطاق المحافظة لمنع حرق المخلفات الزراعية وتم تحرير (538) محضر مخلفات زراعية بمراكز (لزقازيق وابوحماد وبلبيس وكفر صقر واولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.

واستجابة لشكاوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، قامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 125شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.