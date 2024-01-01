2024 السنة الكبيسة.. ظاهرة تتكرر كل 4 أعوام لهذا السبب

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن 2024 من السنوات الكبيسة، تلك الظاهرة التي تتكرر كل 4 أعوام نتيجة حسابات فلكية، ترجع إلى دوران الأرض 365 يومًا وربع.

أسباب ظاهرة السنة الكبيسة

أضاف شاكر في تصريحه لـ"الوفد"، أن المصريين القدماء كانوا يقسمون العام على 360 يومًا في 12 شهرًا، والـ5 أيام الآخرين في شهرًا منفصلًا يعرف بشهر الحصاد، لافتًا إلى التقويم اليولياني الذي وضعه المصريين نسبة لـ يوليوس قيصر، قسموا الـ 5 أيام على الشهور، أي إضافة يومًا زائد على 7 شهور.

تابع: بالتالي أصبح هناك عجز في يومين تم أخذهم من شهر فبراير لذا عدد أيامه 28 يومًا فقط.

أكد رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن السنة الكبيسة هي جمع لـ6 ساعات الزائدة التي تأتي على كل عام لمدة أربعة أعوام وبالتالي يحدث إضافة يوم، موضحًا أن ذلك اليوم إذا لم يُضاف سيحدث خلل بالظواهر الفلكية ومواعيدها.

اختتم: آخر سنة كبيسة كانت في 2020، وستتكرر الظاهرة في 2028.