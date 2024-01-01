وكيل التعليم بالغربية يستقبل وحدة التواصل لتهنئته بالعام الميلادي الجديد

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، باستقبال مدير وأعضاء وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وذلك لتهنئته بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤.



وقد قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتورة مرفت فايد، مدير وحدة التواصل ودعم المعلمين على تهنئة العام الجديد، ودورها الفعال والبارز للوقوف على حل كافة قضايا المعلمين، وتفعيل مسؤوليات الوحدة، ومشاركة العاملين في جميع قضاياهم، والعمل على حلها.

بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للسادة المعلمين والعاملين، متمنيا للوحدة دوام التوفيق والتقدم.وذلك في إطار الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.