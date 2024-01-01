الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية بالمحافظة للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين والسنبلاوين ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركزومدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ اعمال التصدي لبناء مخالف على الأرض الزراعية حيث تمت الإزالة الفوريه لحوائط بناء مساحة 60 متر مربع بقريه بنيامين بالوحدة المحلية لقرية ابوجلال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة..

واكد المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله فوريه لاحد المواطنين بقرية التمد الحجر التابعه للوحده القرويه بميت غريطه حيث قام المواطن بمخالفة الرخصه الممنوحة له من الوحده بالتعدى على خط التنظيم بطول 13متر وعرض1متر وتمت الازاله على نفقة المخالف كما تم متابعة تنفيذ ازاله فوريه على الأرض الزراعية لأحد المواطنين بناحية قرية الزهايره التابعه للوحده القرويه بميت غريطه حيث تم فك شده خشبيه شرع المواطن بصب عدد 2عمود وكمره خرسانيه لمدخل لتركيب بوابه وتم إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

وأشار اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه إلى انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.