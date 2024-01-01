الذكاء الاصطناعي وApple VisionPro والمزيد.. ما المتوقع في عام 2024

كان عام 2023 يدور حول الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة ثم المزيد من الذكاء الاصطناعي. من المحتمل جدًا أن يتشكل عام 2024 على نفس المنوال في مدينة التكنولوجيا.

قامت شركات التكنولوجيا الكبرى بملء ترسانتها بأدوات الذكاء الاصطناعي وستطلق العنان لها في عام 2024. لكنها لن تقتصر على الذكاء الاصطناعي مثل النظارات الذكية، فجميع سماعات الرأس ستحدث ضجة كبيرة في العام المقبل.



النظارات الذكية: شاهده مع لمسة من التكنولوجيا

من المؤكد أن النظارات الذكية ليست جديدة حقًا، لكن التحسينات المتوقعة في عام 2024 قد تجعلها شيئًا يجب الانتباه إليه. لقد جربت الكثير من العلامات التجارية النظارات الذكية. هناك إطارات Amazon Echo Frames التي تتمتع بقوة Alexa، بينما كانت شراكة Meta مع Ray-Ban قوية. يحتوي Ray-Bans على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو. يمكنك إجراء المكالمات والاستماع إلى الموسيقى والقيام بالمزيد باستخدام النظارات فقط.

حلقات اللياقة البدنية: حلقة واحدة لمراقبة كل شيء

حلقات اللياقة البدنية هي التطور التالي للتكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث تتخلص من سوار المعصم ولا تزال تتمتع بالقدرة على تتبع كل خطوة، وقفز، واهتزاز. ميزات مثل إجراءات التمرين المخصصة ومراقبة النوم وغير ذلك الكثير. لقد ألقى كبار الشخصيات المحلية مثل Noise و Boat قبعتهم بالفعل في الحلبة (التورية غير مقصودة) ويمكننا أن نرى حلقات اللياقة البدنية تصبح مشهدًا شائعًا في عام 2024.

نهاية كلمات المرور؟

نعم، قد يكون عام 2024 هو العام الذي تقول فيه أخيرًا وداعًا لكلمة المرور المثيرة للغضب دائمًا. لقد قدمت Google بالفعل مفاتيح المرور كما فعلت Apple. إنها مسألة وقت قبل أن تتبنى التطبيقات ومواقع الويب والخدمات الأخرى كلمات مرور. حان الوقت لتذكر هذا الحرف الخاص، والرمز، والأحرف الكبيرة، والصغيرة، وأكثر من 8 أحرف وما إلى ذلك، وهو أمر مرهق مع كل تطبيق تقوم بتنزيله.

Vision Pr

سيصل منتج Apple الكبير التالي – Vision Pro – في أوائل عام 2024 ومن المقرر أن يستهل عصرًا جديدًا من الحوسبة. سواء احتضنتها "الجماهير" أم لا، فهو أمر ثانوي، لكن يمكنك ضمان وصول العشرات من المنتجات المقلدة الصينية، وقد ينتهي الأمر بجعل سماعات الرأس أكثر انتشارًا. من المقرر أيضًا أن تخضع سماعة الرأس Meta's Quest إلى إصلاح شامل في عام 2024 وذلك أيضًا لأنها تواجه ضغوطًا هائلة من Apple Vision Pro. إن سعر Vision Pro باهظ الثمن – 3499 دولارًا – وسيتم توفيره في البداية في الولايات المتحدة فقط ولكن تأثيره سيكون قريبًا في جميع أنحاء العالم على مستويات متعددة.

AI: بالطبع، كان علينا أن ندرجه

الذكاء الاصطناعي لم يعد مادة لأفلام الخيال العلمي. وفي عام 2024، سينتهي الفيروس من التسلل إلى حياتنا في كل مناحي الحياة تقريبًا. ربما كان عام 2023 مجرد مقطع دعائي، ومن المقرر إصدار الفيلم الكامل في عام 2024. تحويل النص إلى فيديو هو القفزة الكبيرة التي سيحققها الذكاء الاصطناعي في عام 2024. ChatGPT، Bard، Grok (نعم، احترس من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Elon Musk) ونحن سيشهد المزيد من الخطوات الكبيرة في عام 2024. سيكون الذكاء الاصطناعي هو الملحن الذي سيصوغ الموسيقى التصويرية لصناعة التكنولوجيا في عام 2024