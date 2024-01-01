الآلاف يؤدون صلاة التسبحة في ليلة رأس السنة الميلادية بكنائس قنا

أدى الآلاف الأقباط أمس وحتى صباح اليوم الاثنين، اول ايام العام الميلادي الجديد، صلاة التسبحة في ليلة رأس السنة الميلادية وقداس العيد بكنائس قنا، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية غير مسبوقة.

احتفالات هذا العام اتسمت بالهدوء والاقتصار على أداء الصلاة والقداس وتهنئة ، وذلك تضامناً مع الأحداث المؤسفة والحرب التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني بغزة وباقي الأراضى المحتلة.

من جهتها فرضت مديرية أمن قنا برئاسة اللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إجراءات أمنية مشددة حول ٨٠ كنيسة ومطرانية ومقر كنائسى وقبطى بمناسبة احتفالات الاخوة المسيحين بجميع طوائفهم الدينية بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية بدأت أولى مظاهر التأمين بقيام مجموعات فنية بالمرور على الكاميرات الكائنة بهذة المقرات القبطية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من اى اعطال.

و تم فحص الأجهزة اللاسلكية التى ستعمل طوال الاحتفالات والتأكد من صلاحيتها وسلامة اتصالها وربطها بغرفة عمليات شرطة النجدة وغرف عمليات المراكز والاقسام.

كما تم التأكد من سلامة البوابات الإلكترونية الكائنة أمام المقرات، فضلاً عن تعزيز التواجد الامنى بصورة مكثفة خارج هذة المقرات ومن جميع جوانبها بخدمات سرية وعلنية مزودة بأجهزة لاسلكية وتعين خدمات الطوف المترجلة حول المقرات الدينية والطرق المؤدية إليها لرصد اى مظاهر من شأنها الاخلال بالأمن العام خلال أيام الأعياد .

و تضمنت خطة التأمين التى أشرف وتابع تنفيذها اللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تزويد المقرات بإعداد كافية من أفراد وجنود من الأمن المركزى وقوات الأمن، كما تم التنسيق مع الآباء والكهنة بالابلاغ أولا بأول عما يرصدونة داخل المقر وفى سابقة الاولى من نوعها تم تعين خدمات سرية وعلنية وتوسيع دائرة الاشتياه بمواقف السيارات واستراحة الاتوبيس ومخارج محطات السكة الحديد لضبط اى عناصر مخالفة او إجرامية .

كما تم تعديل مسارات السيارات بعدم السماح لسيارات الأجرة والسرفيس بالمرور أمام المقرات القبطية منعا من وقوع حوادث بينها وبين سيارات المحتفلين.

فضلاً عن وضع صدادات حديدية لتوجية السيارات، كما تم تشديد التحرى البحثى سواء الجنائي او السياسى حول العناصر المتطرفة او المفرج عنهم حديثا، وذلك من خلال رصد حركاتهم وتتبع خطواتهم.

كما شهدت عملية تأمين الأعياد قيام اللواء مصطفى مبروك مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بالمرور المفاجئ على مقرات الأعياد و التأكد من سلامة تسليح جميع أفراد التامين.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتامين الاحتفالات ومنع ما من شانة ما يعكر صفو الاحتفالات والمحتفلين.