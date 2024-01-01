إستقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة 1 يناير 2024

تواصل أسعار اللحوم والطازجة والمجمدة، إستقرارها بأسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الإثنين الموافق1من شهر يناير2024م، لليوم الثالث علي التوالي.

حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300 جنيها إلي 350 جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220 إلي 250جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260 إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200إلي 230جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ذلك بعد إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية.