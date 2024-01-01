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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جابكو تستهدف 6 آلاف برميل من حقل بترول شمال صفا منتصف يناير الحالي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت شركة بترول خليج السويس ( جابكو ) في وضع البئر الأول من حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس علي خريطة الإنتاج في بداية العام الجديد ، وهو ما يأتي في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروةالمعدنية من اجل زيادة انتاج البترول الخام و الاسراع بتنمية الحقول المكتشفة و الإستغلال الامثل للفرص المتاحة لتعظيم الانتاجية . 

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطورات تنفيذ خطة الانتاج المبكر من حقل بترول شمال صفا مع  المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو  ، حيث تستهدف المرحلة الاولي من مشروع الانتاج المبكر من الحقل ان يصل  الي ٦ الاف برميل يوميا منتصف شهر يناير الجاري و ذلك بعد ان تم وضع البئر الأول علي خريطة الانتاج بمعدل ٢٥٠٠ برميل يومياً ، وجار الانتهاء من وضع البئر الثاني منتصف شهر يناير ليرتفع الانتاج الي المعدلات المستهدفة ،  و المخطط زيادتها مجدداً الي ١٢ الف برميل يوميا من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر ٧ ابار جديدة .

يشار الي ان المرحلة الاولي من الانتاج المبكر بحقل شمال صفا نفذتها تحالف شركات مصرية يضم انبي و بتروجت وخدمات البترول البحرية لانشاء وتركيب محطة انتاج شمال صفا ، و مد خطي انتاج بطول ١٠ و ١١ كم بإجمالي استثمارات ١٢٥ ملايين دولار .

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