أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البن (فيديو)

كشف حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار البن خلال الفترة الأخيرة.



وقال "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء الاحد، إن البن يحكمه أمرين أساسيين، وهما البورصة، وسعر الدولار، إذ أن ارتفاع سعر الدولار؛ يؤدي إلى رفع سعر السلعة، والبورصة أسعارها ترتفع في الفترة الحالية، في ضوء أن البن الفيتنامي نقص محصوله 15%.

وأشار إلى أن فيتنام تعتبر أحد أكبر دول العالم المصدرة للبن، ونقص محصولها يؤثر بدوره على أسعار البن، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار في البلاد.

وأوضح أن تأخر البضائع أيضا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والظروف الحالية واضحة أمام الجميع بشأن ارتفاع الأسعار.

البن المطحون من الكنوز التي لم يقدرها البعض، فلا يقتصر فوائده كشرب فقط، بل يستخدم لأشياء آخرى يظهر فيها فعاليته، مثل تنظيف الآواني واستغلال رائحته الرائعة، وفيما يلي نقدم لك بعض استخدامات البن المطحون.

استخدامات البُن المختلفة

تنظيف الشواية والأسطح المليئة بالدهون

يتميز البن بقدرته الفعالة على إذابة الدهون والبقع الصعبة من على الأواني والأسطح المختلفة، لذا يمكنك الإستعانه به في تنظيف الشوايات وظهر البوتجاز التي تلتصق عليه الزيوت والدهون.

التعطير والقضاء على الرائحة الكريهة

رائحة البن من الروائح المحبذة لدى الكثير من الناس، لذلك تستخدمها بعض السيدات على أي وصفة طبيعية خاصًة إذا كانت فيها مايونيز أو زبادي أو أي شيء رائحته غير محبذه، حيث يعمل على تحول رائحة الشعر المزعجة إلى رائحة مميزة يعشقها الكثير.

صبغ الشعر باللون البني

تضيف بعض النساء البن على حمام الكريم الخاص بها أو على الحنه الطبيعية؛ لصبغ الشعر باللون البني وجعله صحي وقوي، بالإضافة لرائحته المميزة.