رئيس مدينة مرسى علم يشهد حفل ختام مهرجان السياحة الرياضية

شهد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم مساء اليوم و اللواء دكتور وائل الجندي نائب رئيس مجلس الادارة و مدير عام نادي بورت غالب حفل ختام فاعليات مهرجان السياحة الرياضية المقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بنادي بورت غالب بهدف تنشيط السياحةالرياضية.

و قد أشار خليل إلى أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات لدورها في تعظيم وتحفيز قدرات الشباب والأطفال وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق الرياضي و مردودها على تنمية السياحةالرياضية.

و أوضح خليل أنه تم تكريم لاعبي ومدربي و اداري الأنشطة الرياضية المختلفة المشتركة في المهرجان مؤكداً أن هذه الفاعليات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بمختلف الأنشطة وتنميتها وذلك وفقًا لإستراتيجية بناء الإنسان ورؤية مصر 2030 .

وخلال الاحتفال الذي حضره ضياء سليم سكرتير المدينة و احمد عبد الخالق من وزارة الشباب والرياضة و محمد تمساح مدير ادارة الشباب والرياضة بمدينة مرسى علم والكابتن كريم عبدالله مدير النشاط الرياضى بالنادي وجه خليل الشكر والتقدير للمسئولين عن التنظيم الذي أدى إلى ظهور المهرجان على هذا النحو .

وفي ختام الفاعليات قام رئيس المدينة بتسليم الكؤوس للفرق الفائزة و تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير و التكريم على المشاركين من الشباب و الناشئين و البراعم و المدربين و الاداريين .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بانشطة الشباب والرياضة بمدن المحافظة .

وكان اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر قد شهد فعاليات مهرجان السياحة الرياضية المقام بنادي بورت غالب بحضور اللواء دكتور وائل الجندي مدير عام النادي وضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم وعادل امام مدير العلاقات العامة والكابتن كريم عبد الله مدير النشاط الرياضي بالنادي وعدد من المستثمرين

حيث رحب رئيس مدينة مرسى علم بجميع السادة الحضور متمنيا النجاح للمهرجان بما يعود بالنفع والتقدم المستمر بالمناطق السياحية المصرية الواعدة .

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض لوحات الخيول للفنانة جيهان الصبان ومعرض المشغولات اليدوية لسيدات عرب صالح ثم حضور مبارة في كرة القدم للناشئين بين فريقي نادي بورت غالب وفريق القصير ويليه عرض لرياضة الكونغ فو .

وقد اكد خليل على ان الاهتمام بالرياضة للنشء ينتج شباب واعد قادر على الارتقاء بالوطن في كافة المجالات ، وان مثل هذه المهرجانات لها تأثير ايجابي على السياحة في مدينة مرسى علم وأن مديرية الشباب والرياضة لا تدخر جهدا لنشر الرياضات المختلفة وتشجيعها وتقدم لها كل الدعم المطلوب .

كما أكد خليل على أن الرياضة من الممكن أن تكون مصدرا لزيادة الاستثمارات السياحية اذا ما اقترنت بمثل هذه الفعاليات والمهرجانات ، وأن مهرجان بورت غالب نجح في ترسيخ مبدأ السياحة الرياضية لجذب عدد من السياح الجدد للمحافظة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والعمل على تشجيع السياحة الرياضية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر .



كما تفقد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم مساكن بديل العشوائيات بوادي الجمال للوقوف على مدى جاهزيتها وذلك استعدادا للبدء في تسليمها للمواطنين في وقت قريب

و على صعيد اخر تفقدرئيس المدينة احد المشروعات التى تهدف الى التطوير بالمدينة بما يعود بالنفع على المواطنين .

وقد أوضح خليل أن مشروع بديل العشوائيات بوادي الجمال يضم ٥٠ وحدة مؤكدا أن الوحدة شاملة كافة المرافق .

ولفت رئيس مدينة مرسى علم إلى أن منطقة وادي الجمال وخصوصا موقع الوحدات آمنة ومميزة في موقعها .

وقال رئيس المدينة أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الأخطار ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم لهم .

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد الوزير الفاضل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التي تهدف إلى رعاية المواطنين .