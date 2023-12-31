غداً.. منتخب الشباب يدخل معسكرًا جديداً بمشاركة 30 لاعباً

يدخل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، معسكرا جديدا غدا الاثنين ويستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة 30 لاعبا بينهم اثنين محترفيّن هما مصطفى نبيل لاعب بوريا دريسن الالماني ودياب مطاوع لاعب لاتينا كالشيو الإيطالي .

يخوض المنتخب تدريباته خلال المعسكر على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

وكان نادي الزمالك قد خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح.

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها من الزمالك كالتالي :

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005

- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .

- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .