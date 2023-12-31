استدعاء ثنائي المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الثنائي مهند محمد، ومحمد عبد الناصر، للانضمام لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 للمشاركة في معسكر المنتخب المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 ابتداء من الاثنين 1 يناير.



وينتظم ثنائي المقاولون في معسكر المنتخب بداية من الغد على أن ينتهي المعسكر المفتوح يوم الجمعة المقبل بناء على برنامج الجهاز الفني للمنتخب.



المقاولون يصطدم بالمصري في كأس الرابطة



أجريت اليوم الأحد قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأسفرت عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

كانت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، أقامت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وضمت مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.