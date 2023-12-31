أرباح فلكية فى البنك الأهلى

حقق البنك الأهلى «كبير البنوك» نجاحات كبيرة عام 2023 مقارنة بالعامين السابقين 2021 - 2022 سواء على مستوى الأرباح أو انضمام العملاء الجدد، أو فى ارتفاع معدلات نمو فى محفظة القروض والودائع، أو زيادة الفروع وأعداد ماكينات الصراف الآلى وماكينات «pos» وهى ماكينات الدفع بالمحلات والمولات والمتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة.

النقطة الأهم فيما حققه الأهلى من نجاحات هى القفزة الكبيرة فى تعزيز مركزه المالى، حيث قفز من 3.2 تريليون جنيه عام 2021 إلى أكثر من «5» تريليونات العام الحالى، وحقق البنك صافى أرباح سجلت فى أغسطس الماضى نحو 35 مليار جنيه بعد خصم الضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، ووصلت إلى 36 مليار جنيه، نجح البنك فى زيادة عملائه سواء فى مجال الانترنت البنكى عبر خدمة الأهلى نت، أو عملاء الفون كاش ويقترب العدد من 1.6 مليون عميل مستفيدين من الخدمة المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك وأكثر من 643 فرعا بالقاهرة والمحافظات. وكشفت مؤشرات البنك عن وجود ارتفاع كبير فى محفظة التجزئة المصرفية وودائع العملاء التي تقترب من 3.5 تريليون جنيه، وكانت قد سجلت فى نهاية يونيو نحو 3.4 تريليون جنيه، كما زادت تمويلات البنك المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وجود نمو كبير فى محفظة القروض.