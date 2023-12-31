الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يصطدم بالمصري في كأس الرابطة

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أجريت اليوم الأحد قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأسفرت عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.
كانت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، أقامت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وضمت مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.

في سياق متصل، فاز فريق المقاولون العرب لمواليد  2010 على فريق  نادى وادي دجله بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
 

وكان قد أحرز أهداف المباراة ياسين أبو زيد هدفان وأنس ناصر هدف في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024. 

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