المقاولون يصطدم بالمصري في كأس الرابطة

أجريت اليوم الأحد قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأسفرت عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

كانت رابطة الأندية المصرية، برئاسة أحمد دياب، أقامت اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وضمت مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري.

في سياق متصل، فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2010 على فريق نادى وادي دجله بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية.



وكان قد أحرز أهداف المباراة ياسين أبو زيد هدفان وأنس ناصر هدف في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.