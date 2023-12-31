الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إجمالي إيرادات فيلم شماريخ بالسينمات منذ طرحه

فيلم شماريخ
فيلم شماريخ

استطاع فيلم شماريخ، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، أن يحصد إيرادات بلغت 18,333,769  جنيه منذ طرحه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم شماريخ

 فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

 ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب.

 

حلت الفنانة أمينة خليل، الخميس الماضي، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم»، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الشخصية والفنية، إضافة إلى كواليس تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «شماريخ».

 

 وتحدثت أمينة خليل عن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال فترة التصوير، قائلة: « كان في مشهد في نص الصحراء والجو برد جدا، وفى بيت صغير من الخشب والمفروض نولعه نار، وبعد ما عمرو سلامة ولَّعه قال ليا يلا ادخلى جوا البيت، وبيتكلم بشكل عادى جدا أكنه أمر عادى".

 

 وقالت «أمينة»: "في مشهد تانى مثلا يقولى إنتى هتقفى، وفى ثعلب هيلف حواليكي وبيتكلم بشكل يحسسك إنك عادى بس أنا ببقى مبسوطة أكتر لما بيكون التحدى أقوى".

 

 وأضافت: "سبق لي وعملت مع المخرج عمرو سلامة قبل ذلك، في فيلم الشيخ جاكسون وأنا أثق فيه جدًا، وفي رؤيته، وفي الغالب لا تتكون عندي فكرة الثقة العمياء في المخرج".

 

واستكملت: "عندما روى لي عمرو سلامة حكاية فيلم شماريخ أدخلني في عالم الفيلم بشكل كبير جدًا، ومنذ تلك اللحظة وأنا قررت أن أقدم هذا الفيلم، ومؤمنة به جدًا، خصوصًا أنه يضم مقومات النجاح السينمائي".

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