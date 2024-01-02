شهامة محمد قتلته.. دافع عن زوجه ابن عمه فلقي حتفه

كان "محمد" شابًا طيبًا وشجاعًا، لا يستطيع أن يرى أحدًا من عائلته يهان أمامه دون أن يتدخل، فقد دافع عن زوجة ابن عمه، عندما تعرضت للإهانة من قبل أحد الجيران بالمنطقة، لكن تلك الشجاعة كانت سببًا في نهايته، فقتل دفاعًا عنها، سقط جثة هامدة أمام أسرته، التي كانت في حالة صدمة لا توصف،قررنا الذهاب إلى منزل الأسرة لمعرفة المزيد عن تلك الجريمة المأساوية.

تولى "محمد" مسؤولية إعالة أسرته بعد وفاة والده وهو في مقتبل العمر 23 عاماً ، عمل سائقًا لتوكتوك لكسب لقمة العيش، وتمكن من تجهيز شقيقته الصغيرة للزواج،و أكدت والدته أنه كان شابًا طيبًا، لم يفتعل المشاكل، وكان دائمًا يدافع عن أصدقاءه عندما يتشاجرون ويصلح بينهما.

في يوم الثلاثاء الماضي، كان مجموعة من الأطفال يلعبون أمام منزل هشام المتهم ،ليخرج إلى الشارع وانهال بالضرب على أحد الأطفال، وكان ذلك الطفل أحد أقارب الضحية خرجت والدة الطفل للدفاع عن ابنها، لكن هشام وبخها بالكلام ،و أثناء عودة الضحية إلى منزله، وجد هشام يهين زوجة ابن عمه، هرول الضحية نحوه وقال له: "إزاي يا هشام تقول الألفاظ دي؟ فعقد المتهم النيه على التخلص منه.

محمد الضحية

كانت والده الضحية تجهز الطعام في المطبخ عندما سمعت صوت مشاجرة في الشارع خرجت إلى الشرفة فرأت شخص يتشاجر مع ابنها ذهبت إلى الشارع وتدخلت للدفاع عنه، لكنه أصيب بطعنة نافذة في القلب لم تعرف الأم أنه طعن إلا عند رؤيتها الدماء على ملابسه حاول أحد الأهالي إسعافه ونقله إلى المستشفى لكنه كان فارق الحياة.

صرخت الأم أثناء سرد التفاصيل، مرددة: "قتلوك يا حبيبي عشان بتدافع عن مرات ابن عمك، شهامتك قتلتك يا حبيبي القصاص هيشفي غليلي من هشام القاتل "حسبي الله ونعم الوكيل".

اعترافات المتهم: لم أقصد قتله.. استفزني وتطورت المشاجرة

هشام المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بأن يوم الواقعة، حدثت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب "لعب العيال"، على إثرها تطورت المشاجرة، واستل المتهم سكينًا وطعنه بالسكين، فسقط قتيلًا في الحال.

وأضاف:، هو اللي استفزني، وتشاجر معي، فتطورت المشاجرة وسحبت السكين وطعنته، فسقط قتيلا في الحال مكنش قصدي قتله.

وكان اللواء مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل في مشاجرة.

وبالتحريات توصلت إلى مقتل "محمد. س" 23 سنة، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال اعتدى خلالها المتهم عليه بسلاح أبيض "سكين" فأرداه قتيلًا.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق.