بنك مصر محط اهتمام موظفي الدولة

يعد بنك مصر هو أهم البنوك المصرية على الإطلاق عند الشريحة الكبيرة للعاملين بالدولة، بجانب العاملين بالقطاع الخاص لأنهم يقومون بصرف رواتبهم من فروعه المتعددة بالقاهرة والمحافظات، وقد حافظ البنك للعام 18 علىالتوالى على المركز الأول فى قائمة البنوك الأكثر صرفًا لرواتب الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، حيث يستحوذ على نحو 48٪من إجمالى مرتبات الموظفين منذ أن قامت وزارة المالية بتطبيق فكرة ميكنة المرتبات، وقد أظهرت المؤشرات المالية للبنك خلال عام 2023 نجاحالبنك فى تحقيق طفرات نمو كبيرة سواء من حيث المركز المالى والذى بلغ مع نهاية سبتمبر الماضى نحو 2،5 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليونجنيه فى ديسمبر 2022،أو من حيث النمو فى محافظ التجزئة المصرفية والتى زادت بمعدل 17.4٪فى سبتمبر 2023،أو من حيث النمو فى معدلات التجارة بماكينات POS بالمحلاتوالمتاجر ووصل حجم التجار المتعاقدين مع البنك 312 ألفتاجر بقيمة معاملات تزيد على 144.4 مليارجنيه بنهاية سبتمبر 2023،واهتم بنك مصر عام 2023 بدعموتحفيز استخدام وسائل الدفع الالكترونية فى إطار اهتمام البنك المركزى بالشمول المالى، وأصبح البنك يمتلك أكبر شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى وبلغ عددها نحو 5415 ماكينةبنهاية فبراير 2023. وفىإطار مسئوليته المجتمعية كأحد أكبر البنوك المصرية يولى البنك اهتماما كبيرا بدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان آخرها رصد 300 مليونجنيه لتمويل 1500 مشروعفى 6 محافظات.