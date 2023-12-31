حفيد العندليب يكشف لـ"الوفد" كواليس استكماله مسيرة جده الفنية

قصة بداية دخوله عالم الفن

الشاب الصاعد محمود راتب فنان متعدد المواهب تميز بصوته الدافئ، ونشأ وسط أسرة فنية عريقة تلمع في سماء الفن منذ سنوات طويلة، وتشبع بالألوان التراثية المختلفة.. انطلق في عالم الفن كملحن ونفذ أعمالاً مختلفة لنجوم داخل الوسط، وتمييز بأول عمل مسرحي له فى المملكة العربية السعودية، ثم طرح أحدث أعماله الغنائية التي تتمتع بأجواء شبابية مليئة بالطاقة والحيوية، سلك طريق الغناء واختار استكمال مشوار عائلته بمواهبه المتنوعة بعدما حظى بقلوب كل من شارك بالعمل معه، وأبرزهم: المخرج خيري بشارة والمخرجة نهال نبيل، والملحن محمد رحيم، والشاعر تامر حسين، والمنتج محمد شبانة.

كشف محمود راتب فى حواره مع "الوفد" كواليس تنفيذ أغنية كل العيون وأجواء التعاون مع طاقم العمل، قائلاً: "الموسيقار محمد رحيم إنسان خلوق ذو قيمة عظيمة ، انا بالفعل قومت بتسجيل الأغنية داخل الاستوديو الخاص به، وتربطنا علاقة صداقة وطيدة على المستوى الشخصي، ونهال نبيل أختى والتعاون معها خلف الكواليس بالفيديو كليب أمر ممتع، والشاعر تامر حسين شخصيه تملك روح خفيفة، وأنا سعيد بالعمل معهم جميعا، والأجواء كانت لطيفة، ولكن بفضل الله الموضوع انتهي كما كنا نتوقع جميعاً بعمل مميز".

محمود راتب

محمود راتب عن محمد شبانة: هو أول من اكتشف موهبتي

أكد محمود راتب في حديثه معلقاً: "الأستاذ محمد شبانة هو أول شخص قام بإكتشاف موهبتي، وأول إنسان كان مؤمن بصوتي ورسالتي الفنية، والسبب الرئيسي يرجع إلي صديقي كان إنتهي حينها من كتابة كلمات غنوة ولكن لم يتمكن من الوصول لملحن ينفذله العمل، ثم طلبت منه أخد الكلمات ألحانها أنا، ولكن ظن إنني أمزح معه، وبالفعل أخدت الكلمات ولحنتها، وبعدما إنتهيت من اللحن روحت سمعته للأستاذ محمد شبانة، وأعجب باللحن دون أن يعلم من هو الشخص الذي قام بتنفيذه، وطلب مني أكلمله صاحب اللحن الحقيقي، فسألته اللحن عجبك؟، أجاب قائلاً هو أفضل شيء بالموضوع، فشعرت بفرحة غير طبيعية، وقولتله دا لحني أنا، أعتقد في البداية بإني أمزح وطلب مني أجيبله الشخص صاحب اللحن، ثم قام بأختباري عن طريق كلمات غنوة أخري وطلب مني ألحنها، وبالفعل نفذتها في وقت قليل بالإضافة إلى سرعتي في التلحين وبتمكن، وقتها أنبهر الأستاذ محمد شبانة لأنه بيفضل السرعة في التنفيذ بجانب لحن مميز، ومن هنا انطلقت رحلتي في مجال التلحين، واتعرفت علي مطربين وتعاونت مع نجوم وقامات كبيرة والأعمال دي هتنزل قريب إن شاء الله."

أضاف محمود راتب في حديثه عن مشاريعه الفنية القادمة بعد أعنية "كل العيون"، قائلاً:"نعم بالتأكيد في ألبوم إن شاء الله الفترة القادمة، سوف نطرحه فور إنتهائه، ولكن هنطلق كل فترة أغنية سنجل، أفضل انزل كل فترة أغنية سنجل لأن انا ليس لدى قاعدة جماهيرية ثابتة أو بنطاق واسع، بالرغم من أشهر النجوم بيعتمدوا طريقة طرح الأغاني السنجل كل فترة."