أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تواصل مجهوداتها استعدادا لاحتفالات الأقباط والعام الجديد

شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة الشوارع والميادين والتأكيد على انارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة ورفع كافة الاشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك استعدادا لاحتفالات الاخوة الاقباط ورأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد .

وفي هذا الاطار تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود احياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للعمل على مدار اليوم و بذل الجهود تنفيذا لكافة التوجيهات.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الاجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة من خلال استمرار التواجد الميداني وضرورة تكثيف حملات النظافة بالتنسيق مع مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية والإدارات المعنية بالحي وبالتعاون مع فرع هيئة نظافة وتجميل القاهره.

وتضمنت الحملة نظافة ورفع المخلفات وتجريد التراكمات وذلك استعداداً لاعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد مع الاستمرار بعمل حملات مكثفه دوريه لرفع كفاءة النظافه بنطاق الحي .

واستمرارا للتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة قام حي المقطم وبالتنسيق مع الاجهزة المعنيه بعمل حملات نظافة ورفع كفاءة بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية اليها استعدادا لاحتفالات أعياد الاخوة المسيحيين .

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات ومدير المتابعة الميدانية ومدير الانارة بالحي بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من محيط الكنائس مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع اي مخلفات بمحيط دور العبادة والكنائس والاديرة والشوارع المؤدية اليها بالاضافة الي التأكيد من أعمدة الانارة بالشوارع واجراء الصيانة اللازمة لها.

وياتي هذا في اطار التوجيهات الدائمة والمستمرة من المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لرؤساء احياء المنطقة الجنوبية بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الانارة وازالة كافة الاشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين استعدادا لاحتفالات الاخوة الاقباط ورأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد .

يذكر أن فى إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضارى لها قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال تطوير وإعادة تخطيط منطقة ألماظة بإعتبارها المدخل الشرقى للعاصمة.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة ،رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.