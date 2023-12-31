فيلم العميل صفر.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر

حقق فيلم العميل صفر، بطولة الفنان أكرم حسني، وأسماء أبو اليزيد، أمس، السبت، إيرادات بلغت 21،360 جنيهًا، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم "العميل صفر" سيناريو وحوار وائل عبدالله، فكرة محمد سامي، إنتاج لؤي عبدالله، إخراج كريم العدل، وتم عرضه منذ أشهر قليلة في دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم العميل صفر:

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

أحداث فيلم العميل صفر:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

كشفت الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، البوسترات الترويجية للعمل، وطرحت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أفيشات لجميع أبطال العمل المقرر طرحه يوم 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض السينمائي.

فيلم العميل صفر

شخصية أكرم حسني في "العميل صفر":

يجسد أكرم حسني شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، وخلال تحقيق حلمه يتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.

كشف الفنان أكرم حسني، عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "العميل صفر"، والذي مقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة بجميع دور العرض، ويضم مجموعة من الفنانين.

نشر أكرم حسني البوستر الرسمي لـ "العميل صفر" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا: "البوستر التشويقي لفيلم العميل صفر من ملفات شركة الرخا للأمن والنظافة، انتظرونا قريبًا صيف 2023".

ظهر حسني في البوستر منفردًا، مرتديًا بورنس حمام وفي قدميه حذاء الغطس، وفي رأسه بونيه بلاستيك، حاملًا مسدسًا في يده، وتفاعل الجمهور على السوشيال ميديا مع البوستر، وانهالت عليه التعليقات، وجاء من بينها: "ملك الكوميديا العبقرية، وعلق متابعًا، قائلًا: "أكرم أنت هتكون فتى الشاشة الأول فى الكوميديا قريبًا جدًّا وستتربع على عرش الكوميديا سنوات كثيرة، وقالت متابعة: "من الروب مبين مرتب، وقال آخر: "الفكرة نفسها مسخرة متخيل السيناريو".

مسلسل مكتوب عليا:

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا"، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبدالسلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.