حصاد مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر لعام 2023 في مجال التمكين الاقتصادى

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، بالمساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطن الأقصري وذلك عن طريق التمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة من خلال:



• برنامج فرصة حيث تم تسليم عدد 820 مستفيد للمشروعات وتم توظيف عدد 120 حتى الآن ومستهدف عدد 2500 مستفيد من البرنامج.



• تم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر بمشروع تنمية الاسرة المصرية لعدد 438 مستفيد بمبلغ ( 7.755 مليون جنيه ).. وبمشروع تحسين سبل المعيشة وتمكين المرأة المصرية لعدد 515 سيدة بمبلغ ( 5.158 مليون جنيه حتى الآن.



• وفى مجال الأسر المنتجة وصل عدد المستفيدين من مشروعات الأسر المنتجة حتى الآن لهذا العام 82 مستفيد بمبلغ 390 ألف جنيه.



• وفى مجال الاهتمام بالمرأة العاملة يتم تجهيز الوجبات بمركز الوجبات الجاهزة بالأقصر وعدد المستفيدين 166 مستفيدة حتى الآن.



• وفى مجال الاهتمام بالمرأة تم تدريب عدد 384 رائدة ريفية ضمن المتطوعات للعمل في برامج التوعية والتثقيف للنساء بالقرى على مستوى المحافظة.



• وفى مجال الاهتمام بذوي الهمم تم الاستفادة لعدد 2257 مستفيد عن هذا العام وحصولهم على بطاقات الخدمات المتكاملة غير انه يتم الاستفادة لعدد 1762 من مراكز العلاج الطبيعى وعدد 422 من المستفيدين بمؤسسات الصم والبكم التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.

• ووصل عدد المستفيدين من الدعم النقدى تكافل وكرامة 130987 مستفيد.

• وفى مجال المساعدات ذات الدفعة الواحدة تم صرف مساعدات حالات ملحة لعدد 975 مستفيد لهذا العام حتى الآن.

• وفى مجال برنامج 2 كفاية يوجد لدينا عدد 9 عيادات تقدم خدمات وسائل تنظيم الأسرة بجميع مراكز المحافظة وجارى افتتاح عدد 5 عيادات أخرى .