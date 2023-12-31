"أيدينا نصنع زينا" مبادرة لتعليم قوص لتصنيع زى المدارس العسكرية

أطلق التعليم الفنى بقنا، اليوم الأحد، من مدرسة قوص الصناعية بنات، مبادرة تنموية بعنوان “أيدينا نصنع زينا”، التى تستهدف تصنيع زى طلاب المدارس العسكرية محليًا بأيدى طالبات التعليم الصناعى، الذى سيتم تصنيعه بورش ومعامل الملابس الجاهزة بمدرسة قوص الصناعية بنات.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، وكنانة فنجرى أبوجبل، وكيل الإدارة، صباح اليوم الأحد، الدكتور نجم الدين محمود، مدير عام التعليم الفنى، والدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مديرو العموم عدة مدارس للتعليم العام والتعليم الفنى برفقة المهندس أبوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى، وعلى حزين مدير إدارة الخدمات، ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

بدأ وفد المتابعة الجولة بزيارة مدرسة قوص الثانوية العسكرية ثم مدارس شركة السكر الإعدادية والأمل للصم والبكم ومدرسة السكر الابتدائية ومدرسة شهداء الثورة الابتدائية، حيث شدد مدير عام التعليم العام على ضرورة الاستعداد الناجز لأعمال امتحانات نصف العام بالإضافة إلى تكثيف اعلانات جداول امتحانات والتأكد على التلاميذ وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات التى ستبدأ بعد غدٍ الثلاثاء بجميع المراحل.

واختتم مديرو العموم جولتهم بجولة تفقدية بورش مدرستى قوص التجارية بنات والصناعية بنات، حيث شدد الدكتور نجم على ضرورة الاهتمام بغرفة تقييم الجدرات ومتابعة مستويات الطلاب باستمرار بما يخدم على إظهار المواهب سواء بالتعليم التجارى أو الصناعى.

وفى نهاية الجولة وجه مدير عام التعليم العام ومدير عام التعليم الفنى الشكر لعبدالله القبانى مدير عام إدارة وفريق عمل المدارس التى تم زيارتها، على الجهد المبذول لإعداد مدارسهم بالتزامن وبدء امتحانات نصف العام.