أمن دمياط يضبط 5 عناصر إجرامية احترفوا تجارة المخدرات

شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام ، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7.500كيلو جراملمخدر الحشيش–15 كيلو جرام لمخدر البانجو –10,500 كيلو جراملمخدر الهيدرو– كمية لمخدرى الهيروين–بندقية آلية–2 طبنجة- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" ، متضمناً تعليق بشأن شكوى لأحد الأشخاص، تضرر خلالها من سرقة دراجة نارية ملك نجله بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ( نجل الشاكى "طالب") باكتشافه سرقة دراجته النارية حال تواجده أمام إحدى الكليات بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الدراجة النارية المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، قرارا بحبس 6 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالبساتين.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لأحد المتهمين لوفاته، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية والبيضاء ومحدث الصوت والذخائر المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين انتحلوا صفة رجال شرطة من أجل إيهام ضحاياهم بتغيير العملة ويقومون بسرقة المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام بأن أشهروا في وجههم أسلحة نارية وبيضاء.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وهم "محمد رجب، 31 سنة، عامل، وشقيقه مصطفى، 24 سنة، عامل، أيمن بكر، 34 سنة، عامل، ياسر حسن، 48 سنة، عامل، علي رضوان، 57 سنة، عامل، أحمد عبد المعطي، 35 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين، باختطاف وآخرين مجهولين المجني عليهما أبو بكر أحمد، ومحمد صلاح بأن استدرجوهما بحيلة انطلت عليهما وهي تغيير العملة قاصدين من ذلك إقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهديد المجني عليهم بأسلحة بيضاء ونارية وسرقتهم كرهًا عنهم باستخدام سيارة تم ضبطها بحوزتهم.

تم حبس المتهمين إلى تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.