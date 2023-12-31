مدير تعليم قوص يجرى جولة بالمدارس استعدادًا لإمتحانات نصف العام

إستقبل عبدالله القبانى ، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، وكنانة فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة، اليوم الأحد، الدكتور نجم الدين محمود مدير عام التعليم الفنى، والدكتور وائل النجمى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بقنا.

وتفقد مديرو العموم عدة مدارس للتعليم العام والتعليم الفنى برفقة المهندس ابوالحسن على سعيد مدير التعليم الفنى وعلى حزين مدير إدارة الخدمات ومحسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة.

بدأ وفد المتابعة الجولة بزيارة مدرسة قوص الثانوية العسكرية ثم مدارس شركة السكر الاعداديه والامل للصم والبكم ومدرسة السكر الابتدائية ومدرسة شهداء الثورة الابتدائية، حيث شدد مدير عام التعليم العام على ضرورة الاستعداد الناجز لأعمال امتحانات نصف العام بالإضافة إلى تكثيف اعلانات جداول امتحانات والتأكد على التلاميذ وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات التى ستبدأ بعد غدا الثلاثاء بجميع المراحل.

واختتم مديرو العموم جولتهم بجولة تفقدية بورش مدرستى قوص التجارية بنات والصناعية بنات حيث شدد الدكتور نجم على ضرورة الاهتمام بغرفة تقييم الجدرات ومتابعة مستويات الطلاب باستمرار بما يخدم على إظهار المواهب سواء بالتعليم التجارى أو الصناعى.

كما أطلق مدير عام التعليم الفنى مبادرة "اصنع زيك بنفسك " والتى تستهدف تشغيل معامل الملابس الجاهزة بما يخدم على تصنيع الزى الموحد للمدارس العسكرية بتكلفة أقل بايدى طالبات ومعلمات مدرسة قوص الصناعية.