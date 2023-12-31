صحة قنا: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد

وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، برفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، مؤكدًا أن المديرية قد وضحت خطة شاملة بالمستشفيات لاستقبال الأعياد شملت الآتي:

_ منع الإجازات لجميع الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال فترة الأعياد.

_ توفير أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأمصال بكميات كافية، وتوافر رصيد كافي من فصائل الدم المختلفة، وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات.

_ توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من تواجد فريق الأقسام المعاونة من الأشعة، المعمل بنك الدم خلال الإجازات.

وأضاف الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ "بالمديرية أن خطة المديرية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية شملت التأكد من جاهزية بدائل انقطاع التيار الكهربائي والمياه وجاهزية ثلاجات حفظ الموتي بالإضافة إلى جاهزية مخزون أدوية الأزمات استعداداً لأي طوارئ قد تحدث في تلك الأيام.

وذكرت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة إلي تشغيل خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة في محيط الكنائس وتجمعات المواطنين من خلال فريق طبي متكامل بهدف تقديم أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين خلال الأعياد.