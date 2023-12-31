انتهاء الامتحانات العملية لطلاب فصول مياه الشرب بقنا

أنهت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا، من إجراء امتحانات التدريبات المهنية العملية للتيرم الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لطلاب الصف الأول والثاني بفصول التعليم والتدريب المزدوج "تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات مياه الصرف الصحي".

وأكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قنا، لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة قد أجرت الامتحانات العملية لطلاب فصول التعليم والتدريب المزدوج "تخصص فني محطات وشبكات مياه الشرب وفني محطات وشبكات الصرف الصحي" بمعامل ومحطات الشركة خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر حتى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ متمنيًا دوام التوفيق للطلاب.