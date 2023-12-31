وزارة الإرشاد السعودية: 5 ملايين رسالة بشاشات الحرم لتوعية ضيوف الرحمن

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة،عن بث 5 ملايين و720 ألفا و64 رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات، حيث استفاد منها مليونين و25 ألف شخص منذ بدء موسم العمرة للعالم الحالي 1445هـ.

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن محتوى الرسائل يتضمن إيضاح مناسك العمرة وفق الكتاب والسنة، والتوعية والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعتها الدولة من أجل أمن وسلامة ضيوف بيت الله تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لتطلعات ورؤى قيادتنا الحكيمة.

من جهتهم، أشاد عدد من المعتمرين والزوار بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في نشر العلم الصحيح وإسهاماتها في توعية وإرشاد المعتمرين من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد، سائلين الله أن يجزيهم خير الجزاء.