حبس شخصين لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة

قررت نيابة السلام اليوم الأحد حبس متهميْن أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة محول كهرباء بالقاهرة.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والتصريح بدفن زميلهم المتوفى بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله (سائقًا "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة القسم)، توفى إثر ادعاء سقوط ماء مغلى عليه بذات العنوان.

وبالانتقال وسؤال زوجته (ربة منزل– مقيمة بذات العنوان) قررت أنه حال عمله كبائع متجول على بوفيه مشروبات ساخنة بدائرة قسم شرطة الشروق، سقطت عليه غلاية مياه ساخنة نتجت عن ذلك الإصابات المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

بالفحص تبين عدم صحة أقوال زوجة المتوفى، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام المتوفى بالشروع في سرقة محول كهربائى بمصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر، ويرافقه (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة القسم) تعرض لصعق كهربائي، ما أدى إلى إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بالاشتراك مع المتوفى بالشروع فى سرقة محول كهربائى بالمصنع المُشار إليه، ما أدى إلى حدوث إصابته بحروق وصعق كهربائى حال شروعه في السرقة كما أمكن ضبط حقيبة تحتوى على الأدوات المستخدمة فى محاولة سرقة التيار الكهربائى من المصنع "خاصة بالمتهمين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.