تشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب انهيار عقار بالزيتون

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بتشكيل لجنة هندسية المحافظة، لفحص أسباب انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة الزيتون، واستدعاء مالك العقار وشهود العيان لسماع أقوالهم حول انهيار العقار.

وانهار عقار مكون من 3 طوابق بجوار مبنى سينما الزيتون، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ ودفعت بعدد من الأوناش لرفع الركام.

ويكثف رجال الدفاع المدني جهودهم للبحث عن ناجين، بعدما أخلت قوات الشرطة العقار المجاور للعقار، خشية انهياره.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق أخر تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على ربة منزل قبل ترويجها كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيدرو على عملائها فى احتفالات رأس السنة.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام "ن. ن" ربة منزل مقيمة دائرة قسم أول الزقازيق، بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبعد إذن النيابة العامة ضبط بحوزة المتهمة 340 طربة لمخدر الحشيش تزن 24 كيلو جراما وك 10 كيلو لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرما، لتوزيعها على عملائها فى احتفالات رأس السنة، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مكبرة، على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار المخدرات لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (25) متهمًا ارتكبوا (16) حادثًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.