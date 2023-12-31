الدقهلية تناقش أوجه الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا موسعا مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لاقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين بحضور باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وشارك في الاجتماع طاهر الحسيني نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، وعماد خضر مدير ادارة مشروعك، والمهندسة نرمين فهمي مدير ادارة بناء وتنمية القرية "صندوق التنمية المحلية"، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين.

وتناول مختار، المقترحات والافكار التي تستهدف تنشيط عمل كافة الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والاقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لاقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات وذلك تيسيرا عليهم.

ووجه محافظ الدقهلية بتنشيط عمل كافة الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابناء الدقهلية لتوفير فرص عمل واتاحة حياة كريمة لهم مشيرا لاهمية ان تكون دراسات الجدوي للمشروعات المقدمة للحصول علي القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانا لنجاح المشروع.

وأكد ضرور التنسيق بين كافة الجهات المانحة للقروض بنطاق المحافظة لتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة فيما بينها للاستفادة منها في عمليات منح القروض للمتقدمين عليها من الشباب وراغبى العمل الحر، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث الا بتضافر جهود كافة الاجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع جميع الجهات المانحة لقروض اقامة المشروعات بنطاق الدقهلية ومنها جهاز مشروعك وجهاز تشغيل شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

ولفت إلى اهمية استفادة الشباب من القروض وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وأوضح بضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الاقبال على القروض.