الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حلوى الكريسماس.. طريقة عمل شوكولاتة بجوز الهند

حلوى للكريسماس
حلوى للكريسماس

وصفة شوكولاتة محشية بجوز الهند من الحلويات اللذيذة والتي يمكنك صنعها في أجواء الكريسماس المميزة، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها.

 

طريقة عمل شوكولاتة محشية جوز هند لـ الكريسماس

المقادير

كوب وربع جوز هند ناعم

كوب حليب مكثف محلى

نصف كيلو شوكولاتة خام

4 ملاعق كبيرة زيت جوز هند 


 

طريقة تحضير حلوى الكريسماس

1- في وعاء كبير نخلط جوز الهند والحليب المكثف المحلي جيدا حتى تتجانس المكونات.

2- إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة مميزة يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3- ثم بعد ذلك نشكل الخليط إلى أصابع أو دوائر حسب الرغبة.

4- ونقوم بتذويب الشوكولاتة الخام في حمام مائي أو في الميكروويف.

5- نقوم بعد ذلك بغمس أصابع أو دوائر جوز الهند في الشوكولاتة المذابة، ومن الممكن ان نقوم بالتزيين بخطوط من الشوكولاتة. 

6- نتركها في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى تتماسك الشوكولاتة، لتخصلين على حلوى الكريسماس اللذيذة.

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