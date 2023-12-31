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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رسالة غير متوقعة من محمد إمام للناقد طارق الشناوي.. شاهد

محمد إمام
محمد إمام

وجه الفنان محمد إمام، رسالة للناقد طارق الشناوي بعد إشادته له في فيلم "أبو نسب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب محمد إمام، عبر حسابه قائلًا : "شكراً للناقد طارق الشناوي.. مستغرب إن أول مرة مش بتهاجمني !".

إيرادات فيلم أبو نسب:

وكانت بلغت إيرادات فيلم "أبو نسب"، للفنان محمد إمام، في شباك التذاكر أمس، السبت، 1،570،654 جنيه، ما جعله يتصدر قائمة الأعمال في موسم رأس السنة.

تفاصيل فيلم أبو نسب:

وطرح فيلم "أبو نسب" مؤخرًا في الدول العربية، وهى كالتالي: "السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، قطر، تونس، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، ليبيا، أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، تركيا، نيوزلندا، المانيا، السويد، لكسمبورج، بلجيكا، النرويج، سويسرا، النمسا، الدرانمارك، هولندا، فنلندا، اليونان، أيرلندا".

أبطال فيلم أبو نسب:

 فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب:

 تدور الأحداث  في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

 كانت الشركة المنتجة، طرحت البرومو الدعائي الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل اسم أبو نسب، استعدادًا لعرضه، وظهر خلال محمد إمام بشخصية الدكتور علي، ويتزوج من ياسمين صبري.

 كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني، يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد إمام.

فيلم "أبو نسب" يجمع محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة:

 يذكر أن يجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم في الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.

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