 زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات القطاع الصحي بالغربية

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إضافة عدد 5 أسرة بالعناية المركزة بمستشفى المحلة العام ليصبح إجمالي أسرة العناية المركزة بالمستشفى 48 سرير عناية مركزة كبار و9 عناية مركزة للأطفال.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم توفير أحدث جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى كفر الزيات العام كانون 16 مقطع خاص بإجراء الأشعة المقطعية العادية والأشعة المقطعية بالصبغة، كما تم توفير سيارة جهاز أشعة مقطعية متنقلة بمستشفى بسيون المركزي، وكرسي أسنان جديد بمستشفي حميات المحلة وجهاز تعقيم 80 لتر (Class B) وعدد 4 عربات طوارئ وعدد 4 أجهزة صدمات كهربائية، وأيضًا توفير كرسي أسنان وجهاز سونار ماركة سوتوسكيب و جهاز منظاركلي ومنظار حالب بمستشفى قطور المركزي.

لافتًا إلى أنه تم إضافة عدد 2 منظار شعبي لمستشفى صدر طنطا وصدر المحلة وذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تطوير المنظومة الصحية بالغربية.

أكد الدكتور أسامة أن وزارة الصحة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيرًا على المرضى المترددين على المستشفيات، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي.

مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالغربية تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.