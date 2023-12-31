سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. والطن يتخطى 40 ألف جنيه

سعر الحديد والأسمنت.. تشهد أسعار الحديد ارتفاعًا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمحلية ومن أرض المصنع، حيث تخطى سعر طن الحديد الاستثماري 40 ألف جنيه للطن، بينما واصلت أسعار الأسمنت استقرارها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات المستحدثة التي تستجد على أسعار السلع لا سيما أسعار حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام، لحصر وإضافة معلومات جديدة لكل متابعيها المقبلين على البناء أو أصحاب الشركات العقارية والمقاولات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

الحديد والاسمنت

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40824 جنيها، بارتفاع 872 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز 42527 جنيها، بارتفاع 452 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2272 جنيها.

سعر الحديد والأسمنت في المصانع اليوم الأحد

- سجل سعر طن حديد المصريين 37000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي 35000 جنيه.

- بلغ سعر حديد عشري 34500 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد بشاي 35000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجيوشي 35500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الأحد

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.