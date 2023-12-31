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أخبار وتقارير

مواعيد تسليم 3411 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بمدينة السادات

وزير الإسكان والمرافق
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 14/1/2024، في تسليم 3411 قطعة أرض سكنية "إسكان اجتماعي"، السابق طرحها بالقرعات العلنية خلال الفترة من 12/3/2018: 19/12/2020، بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس، والمجاورات أرقام 4، 5، 6 بحي الكوثر بمدينة السادات، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الإسكان، على تمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص الميسر والملائم، وفق اشتراطاتٍ محددة، وإقامة العمران المخطط، وتنمية المناطق الحديثة، لافتًا إلى أن المخطط العام لمدينة السادات يشمل: أنشطة سكنية، وصناعية، وتجارية، وترفيهية، وغير ذلك، مما يجعل المدينة متكاملة الأنشطة والخدمات.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3 بحي الفردوس من 1 : 30، يوم الأحد 14/1/2024، والقطع من 31 : 60، يوم الاثنين 15/1/2024، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 16/1/2024، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 17/1/2024، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 18/1/2024، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 21/1/2024، والقطع من 181 : 210، يوم الاثنين 22/1/2024، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 23/1/2024، والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 24/1/2024، والقطع من 271 : 300،   يوم الأحد 28/1/2024، والقطع من 301 : 330، يوم الاثنين 29/1/2024، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 30/1/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 31/1/2024، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 1/2/2024.

وأضاف، أنه سيتم تسليم القطع من 421 : 450، يوم الأحد 4/2/2024، والقطع من 451 : 480، يوم الاثنين 5/2/2024، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 6/2/2024، والقطع من 511 : 540، يوم الأربعاء 7/2/2024، والقطع من 541 : 570، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 571 : 600، يوم الأحد 11/2/2024، والقطع من 601 : 630، يوم الإثنين 12/2/2024، والقطع من 631 : 660، يوم الثلاثاء 13/2/2024، والقطع من 661 : 690، يوم الأربعاء 14/2/2024، والقطع من 691 : 720، يوم الخميس 15/2/2024، والقطع من 721 : 750، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 751 : 780، يوم الاثنين 19/2/2024، والقطع من 781 : 810، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 811 : 840، يوم الأربعاء 21/2/2024، والقطع من 841 : 870، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 871 : 900، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 901 : 930، يوم الاثنين 26/2/2024، والقطع من 931 : 960، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع من 961 : 990، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 991 : 1020، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 1021 : 1050، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 1051 : 1080، يوم الاثنين 4/3/2024، والقطع من 1081 : 1091، يوم الثلاثاء 5/3/2024، وتخصيص يومي الأربعاء 6/3/2024، والخميس 7/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 3 بحي الفردوس.

وأوضح المهندس ياسر عبدالحليم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الأحد 10/3/2024، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11/3/2024، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 12/3/2024، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 13/3/2024، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 14/3/2024، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 17/3/2024، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 18/3/2024، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 19/3/2024، والقطع من 241 ، 270، يوم الأربعاء 20/3/2024، والقطع من 271 : 300،   يوم الخميس 21/3/2024، والقطع من 301 : 330، يوم الأحد 24/3/2024، والقطع من 331 : 360، يوم الإثنين 25/3/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 26/3/2024، والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 27/3/2024، والقطع من 421 : 450، يوم الخميس 28/3/2024، والقطع من 451 : 480، يوم الأحد 31/3/2024، والقطع من 481 : 510، يوم الإثنين 1/4/2024، والقطع من 511 : 540، يوم الثلاثاء 2/4/2024، والقطع من 541 : 570، يوم الأربعاء 3/4/2024، والقطع من 571 : 600، يوم الخميس 4/4/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع من 601 : 630، يوم الأحد 14/4/2024، والقطع من 631 : 660، يوم الاثنين 15/4/2024، والقطع من 661 : 690، يوم الثلاثاء 16/4/2024، والقطع من 691 : 720، يوم الأربعاء 17/4/2024، والقطع من 721 : 750، يوم الخميس 18/4/2024، والقطع من 751 : 780، يوم الأحد 21/4/2024، والقطع من 781 : 810، يوم الإثنين 22/4/2024، والقطع من 811 : 840، يوم الثلاثاء 23/4/2024، والقطع من 841 : 879، يوم الأربعاء 24/4/2024، وتخصيص يوم الأحد 28/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 4 بحي الكوثر.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة  5 بحي الكوثر، من 1 : 30، يوم الإثنين 29/4/2024، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 30/4/2024، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 5/5/2024، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 7/5/2024، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 8/5/2024، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 9/5/2024، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 12/5/2024، والقطع من 211 : 240، يوم الإثنين 13/5/2024، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 14/5/2024، والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 15/5/2024، والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 16/5/2024، والقطع من 331 : 360، يوم الأحد 19/5/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 20/5/2024، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 21/5/2024، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 22/5/2024، والقطع من 451 : 480، يوم الخميس 23/5/2024.

وصرح رئيس الجهاز، بأنه سيتم تسليم القطع من 481 : 510، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من  511 : 540، يوم الاثنين 27/5/2024، والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 30/5/2024، والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 661 : 690، يوم الاثنين 3/6/2024، والقطع من 691 : 720، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 721 : 759، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 6/6/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة بالمجاورة 5 بحي الكوثر.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 6 بحي الكوثر من 1 : 30، يوم الخميس 6/6/2024، والقطع من 31 : 60، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع من 61 : 90، يوم الاثنين 10/6/2024، والقطع من 91 : 120، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 12/6/2024، والقطع من 151 : 180، يوم الخميس 13/6/2024، والقطع من 181 : 210، يوم الأحد 23/6/2024،  والقطع من 211 : 240، يوم الاثنين 24/6/2024، والقطع من 241 : 270، يوم الثلاثاء 25/6/2024، والقطع من 271 : 300، يوم الأربعاء 26/6/2024، والقطع من 301 : 330، يوم الخميس 27/6/2024.

وأعلن رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 331 : 360، يوم الاثنين 1/7/2024، والقطع من 361 : 390، يوم الثلاثاء 2/7/2024، والقطع من 391 : 420، يوم الأربعاء 3/7/2024، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 9/7/2024، والقطع من 451 : 480، يوم الأربعاء 10/7/2024، والقطع من 481 : 510، يوم الأحد 14/7/2024، والقطع من 511 : 540، يوم الاثنين 15/7/2024، والقطع من 541 : 570، يوم الثلاثاء 16/7/2024، والقطع من 571 : 600، يوم الأربعاء 17/7/2024، والقطع من 601 : 630، يوم الخميس 18/7/2024، والقطع من 631 : 660، يوم الأحد 21/7/2024، والقطع من 661 : 682، يوم الإثنين 22/7/2024، وتخصيص يومي الثلاثاء 23/7/2024، والأربعاء 24/7/2024، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6 بحي الكوثر.

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