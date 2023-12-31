صحة البحيرة تشارك في أعمال قافلة "بالوعي مصر تتغير"

شاركت مديرية الصحة بالبحيرة، فى فعاليات القافلة الخدمية "بالوعى مصر تتغير للأفضل" بمركز شباب الدلنجات، والتى تم تنفيذها على مدار يومين، وتم الكشف خلالها على ١٦٥٣ مواطنًا مجانًا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة حيث سجلت العيادات (عيادتي الباطنة ٤١٢ حالة - عيادة الأطفال ٢٦٤ حالة - الجراحة ٢٦٤- النساء ١٨٤- تنظيم الأسرة ٥٩ - العظام ٢٨٦ - الرمد ١٨٤)

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.

كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بقيادة الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.