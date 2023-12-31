الأحد 31 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم "سنة أولى خطف" مهدد بالانسحاب من شباك التذاكر.. (اعرف السبب)

فيلم سنة أولى خطف
فيلم سنة أولى خطف

وصلت إيرادات فيلم "سنة أولى خطف" للفنان بيومي فؤاد، في شباك التذاكر أمس، السبت، ألف و43 جنيهًا ما جعله مهددًا بالانسحاب من دور العرض.

أبطال فيلم سنة أولى خطف

يشارك في فيلم سنة أولى خطف العديد من الفنانين مع بيومي فؤاد، منهم: مي كساب، أحمد فتحي، ياسر الطوبجي، علي غالب، أحمد صيام، نورين كريم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، صباح جميل، حسن عيد، والفيلم من تأليف باسل مجدي، وذلك تحت قيادة المخرج أسامة عمر.

قصة فيلم سنة أولى خطف 

تدور أحداث فيلم سنة أولى خطف حول فشل كافة محاولات عصابة في تنفيذ عمليات سرقة كبيرة، فيلجأ أفرادها إلى اختطاف أطفال ينتمون إلى عائلات ثرية؛ على أمل الحصول على الكثير من المال عن طريق الفدية.

آخر أعمال بيومي فؤاد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "اتنين للإيجار"، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، حول بيومي فؤاد ومحمد ثروت اللذين يعرضان أنفسهما للإيجار خلال العمل، ويسافران إلى إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، ويتورطان في العديد من الأزمات في حياتهما، وهو ما يخلق مفارقات كوميدية عديدة خلال الأحداث.

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومحمد لطفي وناهد السباعي وسط ظهور خاص للنجمة رانيا يوسف، بالإضافة إلى وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

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