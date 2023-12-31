المواد البترولية بالإسماعيلية: توريد 70 ألف متر مكعب من الغاز يوميًا خلال الفترة المقبلة

بعد توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز

محمد الكفراوي ، عضو الاتحاد العام للمستثمرين عضو شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية ، أوضح : أن أعمال الغاز في سيناء وتطويرها تتم بتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير وأعمار سيناء وكلفت شركه سيناء للغاز بالتطوير .

واضاف أنه قد تبنت شركة سيناء للغاز تدشين أعمال البنية التحتية وكافة الخطوط والتوصيلات التى ستدعم مشروع نقل الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى فى منطقة أبو زنيمة عبر الناقلات ، حيث أن شركة سيناء للغاز قامت بتنفيذ أعمال تهيئة المصانع، وتجهيز شبكاتها وخطوطها الداخلية، لاستبقال الغاز عبر الناقلات، لكونها المسئولة عن تلك المنطقة "أبو زنيمة " .

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تجارب ما قبل التشغيل النهائى ، الجارى تنفيذها حاليا سيتم بدء التوريد الفعلى للمصانع فى الفترة القليلة المقبلة بحسب الكميات المتعاقد عليها معها ومن المخطط أن تورد المجموعة نحو 60 إلى 70 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعى يوميا لنحو 3 إلى 4 مصانع فى منطقة أبو زنيمة خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى أنه عقب التوريد الفعلى لأول مصنع سيتم التوريد والتعاقد تباعا مع المصانع المجاورة فى المراحل اللاحقة لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه يتم التنفيذ عبر 6 ناقلات دون استخدام الشبكة القومية للغاز، بتكلفة تقترب من 25 مليون جنيه للناقلة، شاملة نظام التشغيل والمرافق المتوافق مع مواصفات الأمان الأوروبية والعالمية.وتغطى الشبكة القومية للغاز نحو %15 فقط من مناطق مصر، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس جمعية مستثمرى الغاز .

منوهاً إلى الخطة الجديدة لعمليات نقل الغاز الطبيعى تستهدف تغطية نحو %85 من مساحة مصر البعيدة عن الشبكة القومية .