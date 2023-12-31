محافظ الغربية يفاجئ مخابز طنطا للوقوف على جودة رغيف الخبز

قام الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،في السابعة من صباح اليوم بجولة تفقدية مفاجئة على المخابز في طنطا، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال الجوله تابع المحافظ انتظام سير العمل داخل المخابز ، وحرص على مراجعة وزن رغيف الخبز ومدى التزام الافران بالوزن والشهادات الصحية ونظافة المخابز .

موجها مدير مديرية التموين بشن حمله مكبره على الافران واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

والتقي «رحمي»، أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدي رضائهم عن جودة رغيف العيش، موجها بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة .

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة، على تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المخابز والمنشآت التموينية لضبط عملية إنتاج الخبز والتأكد من تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل في هذا الشأن.



ووجه المحافظ ، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.